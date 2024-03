Calcio | Vinicius | ‘vorrei solo giocare ma devo lottare per chi soffre razzismo su propria pelle’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Madrid, 25 mar. – (Adnkronos) – “Io voglio, ma non posso. Perché sento cheper tutti i neri del mondo che non hanno voce e che soffrono ilsullapelle tutti i giorni. E non si possono difendere. So cosa vuol dire, l?ho vissuto: mio padre cercava lavoro, ma se per un posto era in concorrenza con un bianco il lavoro lo davano al bianco”. Così l’attaccante del Real Madrid e della Nazionale brasilianain conferenza stampa alla vigilia del match amichevole tra la Spagna e la Selecao in programma allo stadio ‘Bernabeu’. “Io ho studiato e continuo a studiare tanto, perché non ho potuto farlo prima -aggiunge il 23enne attaccante-. Sono andato via dal Brasile molto giovane e senza istruzione, pensavo ...