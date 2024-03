Calcio Torneo delle Regioni Giovanissimi Under 15 Marche | 3-0 alla Sardegna ma non basta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Doppietta di Raffaeli e gol di Gironella entrambi della Maceratese. Il pari nell’altra sfida tra Campania e Sicilia eliminano la squadra di De Angelis VALLESINA, 25 marzo 2024 – Nonin netto 3-0giovane formazione marchigiana contro la, reti dei maceratesi Raffaeli (doppietta) e Gironella, per passare il turno nel girone a quattro che comprendeva anche Campania e Sicilia. Infatti lo 0-0 tra queste ultime due ha disegnato solo il terzo posto in classifica che vuol dire eliminazione. La formula prevede che la prima classificata (Campania) vada ai quarti oltre alle migliori seconde di tutti i raggruppamenti. Finisce dunque l’avventura15 nelche si ...

Doppio vantaggio per le giocatrici marchigiane in gol con Piermarini (Ascoli) ed Enriconi (Jesina). Domani match decisivo contro la Sardegna VALLESINA, 24 marzo 2024 – Vince le Marche e guarda con ... (vallesina.tv)

Il portiere titolare biancorosso, classe 2005, è il portiere di riserva della selezione marchigiana: “Premio per la sua crescita e il suo impegno” FILOTTRANO, 24 marzo 2024 – In un periodo nero per ... (vallesina.tv)

