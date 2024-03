Calcio Torneo delle Regioni femminile | Marche – Sardegna 4-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 25 marzo 2024) Avanza ai quarti di finale l’undicidella rappresentativa marchigiana allenata da Antonio Censi. In gol Baldassarini (Recanatese), doppietta, e le leoncelle Enriconi e Cavagna VALLESINA, 25 marzo 2024 – Vince 4-1 la Rappresentativacontro laed approva ai quarti di finale. Cavagna (Jesina) Dopo essere state in svantaggio la squadraha prima pareggiato e poi raddoppiato con entrambi i gol realizzati dalla Baldassarini (Recanatese). Nella ripresa le duecinque giocatrici della Jesina in campo Enriconi e Cavagna hanno consolidato il punteggio. Mister Antonio Censi: “Queste soddisfazioni sono sempre un piacere. Passare il turno è incredibile, abbiamo fatto in ...