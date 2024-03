Calcio Torneo della Regioni | le Marche U19 passano il turno | 2-0 alla Sardegna

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 25 marzo 2024) I ragazzi di Lombardi volano ai quarti grazie ai gol di Di Matteo e Gaspari: mercoledì 27 marzo la sfida al Veneto che vale la semifinale PIETRA LIGURE (SV), 25 marzo 2024 – LeUnder 19 battono la2-0 eilal primo posto nel girone C deldelle. I ragazzi di Lombardi, infatti, hanno superato i sardi all’inglese, grazie ai gol di Di Matteo al 51? e Gaspari al 79?. Per viasconfittaSicilia contro la Campania per 1-0, marchigiani, siculi e campani hanno chiuso il girone a pari punti. Con una differenza reti di +3 lesono riuscite a conquistare il primo posto, precedendo i siciliani +1 e la Campania a 0. La Sicilia, inoltre, è stata ripescata come tra le migliori seconde ...