Calcio Serie C Ancona | la panchina a Roberto Boscaglia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo l’esonero di Colavitto e di tutto lo staff tecnico contratto fino a giugno, e rinnovo automatico in caso di salvezza, per il tecnico che ha avuto esperienze inB VALLESINA, 25 marzo 2024 – L’ha scelto per il dopo Colavitto, esonerato insieme a tutto lo staff,. Il neo tecnico, contratto fino a giugno e rinnovo automatico in caso di salvezza, dirigerà oggi l’allenamento al Del Conero in vista della gara di campionato in programma sabato 30 marzo in casa contro la Spal. “Al tecnico gelese è stata affidata la guida tecnica della prima squadra fino al 30 giugno 2024, con rinnovo automatico in caso di salvezza” si legge nella nota societaria. “Cinquantacinque anni,inizia la sua esperienza di allenatore nel 2003 in Sicilia partendo dai dilettanti, con il Licata ...