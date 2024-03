Calcio | morto a 84 anni Ambrogio Pelagalli | ha vinto una Coppa dei Campioni con il Milan

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il mondo delpiange la scomparsa diall’età di 84. Nato in provincia di Pavia nel 1940, ha firmato il suo primo contratto da calciatore con il, all’età di 14. Grande amici di GiovTrapattoni, vanta 235 presenze in Serie A tra(con cui haanche unadeinel 1963), Atalanta e Roma, più altre 139 in Serie B con il Taranto. Dopo aver iniziato la carriera da terzino, è stato avanzato a centrocampo per poi, negli ultimi, giocare anche nel ruolo di libero. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, è rimasto nel mondo del, allenando il Derthona in Serie C1 e l’Oltrepo. ...

