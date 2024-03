(Di lunedì 25 marzo 2024) Distorsione alla caviglia per il portiere, risetimento muscolare per il difensore MILANO - Yanne Stefan Desi sono sottoposti questa mattina a, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Distorsione della caviglia destra da valutare giorno dopo giorno per il portiere sviz

Inter, distorsione per Sommer. Per De Vrij risentimento muscolare - Giornata di esami in casa Inter con le condizioni di Sommer e di De Vrij che adesso sono più chiare. Entrambi i giocatori nerazzurri avevano lasciati i rispettivi ritiri per tornare a Milano. Per lo ...gianlucadimarzio

Calcio: Inter. Esami strumentali per Sommer e De Vrij - Distorsione della caviglia destra da valutare giorno dopo giorno per il portiere svizzero dell'Inter. Risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra per il difensore olandese, che sarà ...sport.tiscali

Il portiere proverà a recuperare per la partita di Pasquetta contro l'Empoli, l'olandese la salterà: escluse lesione gravi per entrambi - Il portiere proverà a recuperare per la partita di Pasquetta contro l'Empoli, l'olandese la salterà: escluse lesione gravi per entrambi ...gazzetta