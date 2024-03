Calcio Dilettanti | San Giuliano | c' è anche la Coppa!

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pisa 25 marzo 2024 – E’ lunga la sosta nei campionatiper la disputa del Torneo delle Regioni e poi per le festività di Pasqua, ma il Sanne approfitta ed alza laToscana di Prima Categoria. Allo Stadio ‘Bozzi’ di Firenze, la squadra sangiulianese del patron Massimo Donati e del Presidente Roberto Nusca, dopo la conquista del campionato e la conseguente promozione in Promozione, si aggiudicalaToscana di categoria. Niente da fare per il Chianti Nord, battuto 3 – 1 e già in doppio svantaggio ben prima della fine della prima frazione di gioco. Un match che si mette subito in apertura in discesa grazie alla rete di Pesci al 9’. Veli al 16’ porta a due le reti di vantaggio pisane. Ad inizio ripresa i biancorossi accorciano con il rigore di Fiumi, ma è l’attaccante ...