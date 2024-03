Calcio | Dani Alves paga la cauzione ed esce di prigione

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 25 marzo 2024) L'ex difensore brasiliano è stato condannato in primo grado a quattro anni e mezzo per stupro BARCELLONA (SPAGNA) - A poco più di un mese dalla sua condanna a quattro anni e mezzo di carcere per lo stupro di una giovane donna in una discoteca di Barcellona nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022