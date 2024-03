Calcio | Bayern Primi contatti con De zerbi | ultimatum a Davies

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il tecnico italiano principale alternativa a Xabi Alonso MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Se è vero che Xabi Alonso resta il primo nome in cima alla lista, ilMonaco sa che arrivare al tecnico spagnolo non sarà facile e per questo inizia a valutare le possibili alternative per il dopo-Tuchel. U