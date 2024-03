(Di lunedì 25 marzo 2024) L'attaccante belga si è fatto male in nazionale BERGAMO - È arrivata la diagnosi definitiva per Charles De, infortunatosi nei giorni scorsi con il Belgio: è stata confermata l'iniziale diagnosi dello staff medico, il calciatore ha accusato dei postumi distrattivi all'lungo sinist

Il portiere dell’Atalanta Juan Musso è fortemente nel mirino d Torino per la prossima sessione di calciomercato Con Carnesecchi in rampa di lancio, l’Atalanta sta valutando chi potrà essere il suo ... (calcionews24)

I commenti di Ruslan Malinovskyi su X riferiti alla guerra, in risposta al post (poi cancellato) in cui l’Atalanta ha celebrato il gol di Aleksey Miranchuk con la Russia, poi cancellato, hanno ... (bergamonews)

ma con l'Atalanta ci sarà - Cos’ha, Osimhen Gioca con l’Atalanta Quelli vicino a lui dicono che bisogna stare attenti con l’affaticamento muscolare perché rischia lo stiramento. Ieri ha ancora ...ilmattino

Atalanta, infortunio più grave del previsto per De Ketelaere. Salta il Napoli - Brutta tegola per l'Atalanta, il centrocampista De Ketelaere salta la partita di campionato contro gli azzurri di Ciccio Calzona al Maradona. Brutta tegola per l'Atalanta in vista del match di sabato ...areanapoli

Calcio: Atalanta. Problemi adduttore per De Ketelaere, a rischio Napoli - L'attaccante belga si è fatto male in nazionale BERGAMO (ITALPRESS) - È arrivata la diagnosi definitiva per Charles De Ketelaere, infortunatosi nei giorni scorsi con il Belgio: è stata confermata ...sport.tiscali