Calcio | amichevole Italia-Ecuador 2-0

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Entra Di Lorenzo, fuori Bellanova nell’Italia. 46? inizia il secondo tempo! 21.53 Partita ben giocata dall’Italia che parte aggressiva e trova il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Fuori Jorginho e Pellegrini, dentro Frattesi e Locatelli nell’Italia. 64? Paez è considerato un fenomeno, già acquistato dal Chelsea, arriverà in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? Sinistro di Plata che viene bloccato da Vicario. 72? Ammonito Mancini, atterrato Plata. 70? Lungo possesso palla dell’Ecuador. 68? Estupinan a giro ... (oasport)

Calcio FEMMINILE - Fiorentina-Inter 0-3 - E' finita con una sconfitta la prima gara disputata al Viola Park dopo la scomparsa del direttore generale Joe Barone. La Fiorentina Femminile ha perso 3-0 contro l'Inter nella seconda partita della p ...napolimagazine

Venezia: vittoria per 9-0 in amichevole contro il Tabor-Sezana - L’amichevole Venezia - Tabor Sezana, andata in scena nel pomeriggio odierno allo stadio Penzo, si è chiusa con la vittoria.tuttob

Calcio, amichevole Italia-Ecuador 1-0 - Negli Usa l'amichevole Italia-Ecuador finisce 1-0. Gol di Pellegrini al 3'. La Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey si tinge di azzurro e giallo per l'amichevole tra Italia ed Ecuador, a 19 anni ...ansa