Calcio a 5 Serie C1 e C2 | risultati e marcatori delle gare tra il 22 e il 23 marzo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Non ci sono sorprese: si decide tutto il 5 aprile. Jesi e Nuova Juventina si giocheranno la promozione in B, il Pietralacroce i play-off. In C2 Chiaravalle e Amici del Centro Sportivo a pari punti prima dell’ultimo turno, rischio retrocessione diretta per Dinamis Falconara, Candia Baraccola Aspio, Nuova Ottrano e Polisportiva Uroboro VALLESINA, 252024 – Non ci sono sorprese: i campionati diC1 e C2 si decideranno all’ultima giornata. Nelledel penultimo turno di regular season, infatti, Jesi e Nuova Juventina nel massimo campionato regionale e Chiaravalle e Amici del Centro Sportivo Mondolfo nel girone A di C2 hanno vinto, rimandando al 5 aprile tutti i discorsi sulla promozione e sull’eventuale spareggio. Così come hanno perso le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. Andiamo a scoprire tutto quello che ...