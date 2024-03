Calcio a 5 | il Napoli vince la prima Coppa Italia della sua storia! Battuta l’Olimpus Roma nella finalissima

(Di lunedì 25 marzo 2024) La2024 dia 5 se l’aggiudica ilFutsal. A Policoro (Matera), i partenopei hanno battuto 6-3seconda competizionena. Ecco cosa è successo nel dettaglio. LA CRONACA Nell’impianto lucano, la formazione di Colini – che mettesua straordinaria bacheca un altro trofeo – parte a bomba: vantaggio dopo meno di un minuto con Borruto per l’1-0. I capitolini colpiti a freddo reagiscono al 10? con Dimas per il momentaneo 1-1, ma è una gioia che dura poco perché negli ultimi sette minuti di gioco, i campani diventano dirompenti. Reti, nell’ordine, di Mancuso e poi due volte di Bolo per il 4-1 con cui si va ...

