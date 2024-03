Calcio a 5 femminile Serie B Rullo compressore Atletico Chiaravalle | 9-1 al Caprarica

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 25 marzo 2024) Trasferta salentina fortunata per le rosanero di mister Molinelli. 5 giocatrici a segno: poker di Loth, doppietta di Donati, Taioli, Magnanti e Venturini, 25 marzo 2024 – L’espugna anche il Tensostatico di1-9 blindando il primato a sole tre giornate dal termine della stagione regolare. “Il tulipano biondo” Loth, così come è stata ribattezzata la giocatrice olandese rosanero, cala il poker con le sue quattro reti di serata assieme alla doppietta di Donati. In gol anche Taioli, Magnanti e Venturini. L’scende in campo con le titolari Moczik, Donati, De Brito, Pini e Magnanti. Di contro le salentine locali schierano Lazzari, Sanchez, Pedace, Mangafas e Pampo. Pronti e via. Pini trova subito un’occasione ghiotta ma il tiro finisce fuori. Al 5’ Donati ...