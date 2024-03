Calciatore 15enne estrae pistola giocattolo negli spogliatoi | interviene la polizia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un ragazzo di 15 anni rischia di finire nei guai per aver estratto unaal termine di una partita di calcio del campionato Csi, della classe 2009, a Modena. Come ricostruito dalla Gazzetta di Modena, dopo la fine della gara, mentre era ancora in corso un’accesa discussione (erano stati espulsi due giocatori), ilha estratto unapriva di tappo rosso. Subito sono intervenuti i due allenatori: uno ha strappato la finta arma dalle mani del minorenne, mentre l’altro ha allertato la, che è subito intervenuta sul posto. Il caso è stato inviato, come informativa, alla procura del tribunale dei minori di Bologna. Il quindicenne rischia una denuncia per procurato allarme e minacce aggravate. SportFace.