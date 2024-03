Calci e pugni per costringerla a convertirsi all’Islam | arrestato 29enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPicchiata per: è accaduto a Portici, all’interno di una comunità religiosa che si occupa anche di assistenzialismo. Unoriginario del Sudan, senza fissa dimora, ha aggredito la sua compagna 19enne etiope a. Non era la prima volta, la ragione invece era sempre la stessa, la sua conversione. I carabinieri della stazione di Portici sono intervenuti su richiesta della vittima che non ha mai denunciato temendo ritorsioni. Ilè finito in manette e poi in carcere, in attesa di giudizio. La donna è stata trasportato all’ospedale del Mare dove sono state diagnosticate lesioni guaribili in 10 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.