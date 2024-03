Cagliari | Matteo Mulas e l’omaggio a Gigi Riva

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 25 marzo 2024) È un 2024 difficile per tante squadre di calcio che hanno visto perdere figure importanti e storiche. Tra queste c’è ilche, il 22 gennaio, ha salutato. Pochi giorni dopo, nella copertina dello speciale dedicato al “Rombo di Tuono” c’era un ritratto dell’ex giocatore sardo in cui abbraccia la città. L’autore di questa copertina è, in arte Coconacci. Il disegno ora si può vedere su tutta la parete all’interno della Unipol Domus. Il club ha invitato l’autore e gli ha regalato una maglia del club personalizzata. Il post del club sardo che ricorda questo avvenimento:, in arte Coconacci, è l’autore del ritratto “Figli del Tuono”, copertina del numero di Domus Rossoblù dedicato a. ...