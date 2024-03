(Di lunedì 25 marzo 2024) LA TRANSIZIONE green rischia di rimanere incompiuta per la mancanza di cervelli. Un fenomeno preoccupante soprattutto in Italia, dove solo il 27% degliè iscritto a percorsi d’istruzione terziaria in ambito, dato cresciuto di un modesto 1% negli ultimi dieci anni. E che scende al 10% considerando le ragazze che scelgono corsi di laurea scientifico-tecnologici (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), confermando un gender gap ormai atavico. Sono i dati principali che emergono dal position paper “R-Evolution. Letecnico-scientifiche per il futuro del lavoro”, promosso da Fondazione Deloitte, secondo cui i giovani sono consapevoli dell’importanza delle, anche se poi scelgono strade formative diverse. Sei su 10 le ritengono una risorsa ...

giovedì 28 marzo, alle ore 10 e 30, presso la Villa comunale del Ciaurro di Marano si svolgerà una caccia alle uova di Pasqua con animazione e gonfiabili per i più piccoli. L'articolo Marano , ... (teleclubitalia)

Caccia alle competenze Stem. Ma gli studenti non crescono - LA TRANSIZIONE green rischia di rimanere incompiuta per la mancanza di cervelli. Un fenomeno preoccupante soprattutto in Italia, dove ...quotidiano

Guerra a Gaza, Onu: Israele non approverà più i convogli Unrwa - Il capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi afferma che Israele non approverà più i convogli alimentari dell'Unrwa verso il nord di Gaza. "Questo è oltraggioso e rende intenzi ...tg24.sky

Successo nel parco di Artemisia per la ‘Caccia alle uova’ - Una festosa invasione di bambini e ragazzi con l'organizzazione del Centro culturale Tassignano ...luccaindiretta