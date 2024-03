Bus si schianta in A1 nel Modenese | morto un passeggero 19enne | sei feriti

(Di lunedì 25 marzo 2024) Oltre ad un, undi origini congolesi, ci sono anche seiper le conseguenze dello schianto di un pullman Flixbus, questa notte verso le 2.45 tra i caselli di Modena Sud e Valsamoggia. Il mezzo era partito da Milano con direzione Roma. Una delle persone soccorse dal 118 è stato portato in ospedale in condizioni ritenute gravi. I rilievi e l’intervento sono stati curato dalla polizia...

(Adnkronos) – Una persona è morta in un Incidente avvenuto nella notte sull'A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al km 174 i direzione sud. L' Incidente ha coinvolto un pullman Flixbus . Sul posto ci ... (webmagazine24)

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Una persona è morta in un Incidente avvenuto nella notte sull'A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al km 174 i direzione sud. L' Incidente ha coinvolto un ... (dayitalianews)

Lo schianto nella notte nel tratto autostradale tra Modena Sud e Valsamoggia. In azione i soccorsi e la polizia stradale (bologna.repubblica)

Autobus Flixbus coinvolto in incidente sulla A1 tra Modena Sud e Valsamoggia: morto un passeggero di 19 anni - È di un morto e 6 feriti il bilancio dell’ incidente che ha coinvolto un autobus Flixbus sulla A1 nella notte fra domenica 24 e lunedì 25 marzo. Lo schianto è avvenuto alle 3 del mattino al chilometro ...notizie.virgilio

Pullman si schianta, i precedenti. L'incidente più grave nel 2013 con 40 morti nell'avellinese - Lo scontro col guardrail dell'A1 riporta alla memoria i numerosi incidenti mortali che hanno coinvolto pullmann, il più recente a Mestre quando morirono 21 persone a causa dello sbandamento del mezzo ...rainews

Incidente sull'A1, Flixbus si schianta tra Modena e Valsamoggia: morto un passeggero. Traffico in tilt - Tragedia in autostrada. Questo notte si è verificato un incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus in A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, ...msn