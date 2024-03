Bus si schianta in A1 | muore un 19enne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 25 marzo 2024) AGI - Ha 19 anni ed era di origini congolesi il passeggero morto la scorsa notte in autostrada A1 nel Modenese che ha visto coinvolto un pullman di linea Flixbus. Secondo quanto appreso, il mezzo ha urtato la barriera laterale attorno alle 2.15 non coinvolgendo altri mezzi. Altri sei passeggeri sono rimasti feriti, tra cui uno è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Il tratto tra Modena sud e Valsamoggia in direzione sud è rimasto a lungo chiuso.