Bufera su Decaro per la foto con la sorella del boss Lui si difende e il Pd lo blinda

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sarà l'ufficio di presidenza convocato per mercoledì a stabilire se, quando e come del 'caso Bari' si occuperà la commissione Antimafia. Intanto è unadel sindaco Antoniocon due parenti delAntonio Capriati a far riaccendere la polemica politica. Lo scatto, ripescato dai social e pubblicato da 'Il Giornale' e 'La Verità' ritrae il primo cittadino con una delle sorelle deldi Bari Vecchia e con la figlia della donna. "non si è accorto di nulla? Che ci dice della? Conosce questi familiari, queste persone, questi ambienti? Che rapporti aveva con loro? - si affretta a chiedere Maurizio Gasparri - C'è materiale affinché le sedi istituzionali competenti approfondiscano i legami che ci sono tra aziende municipali controllate dal Comune, con delega a ...