Brembo sempre più sostenibile | raggiunto il 75% di energia rinnovabile

(Di lunedì 25 marzo 2024) Bergamo. Pubblicata la Relazione di Sostenibilità annuale in cui il Gruppo presenta le attività e i risultati raggiunti in ogni ambito ESG – ambientale, sociale e di governance Stezzano, 25 marzo 2024 –, leader globale nei sistemi frenanti, prosegue con determinazione il suo piano di sostenibilità. Nel 2023, le emissioni di CO2 per unità di prodotto finito sono state ridotte del 9,5%. È aumentato invece l’uso dielettrica da fonti rinnovabili che haun livello senza precedenti, pari al 75% del totale, con i casi virtuosi di tre Paesi in cui il Gruppo opera – Italia, Messico e Brasile – dove l’utilizzo di fonti rinnovabili copre il 100%. Le attività e i risultati conseguiti in ogni ambito ESG – ambientale, sociale e di governance – sono dettagliati nella Relazione di Sostenibilità 2023, da poco disponibile sul ...