'Kung Fu Panda 4' è arrivato ufficialmente nelle sale italiane, registrando un clamoroso incasso pari a 3.474.314 euro (3.858.786, considerando i dati del giorno zero): miglior weekend d'esordio del 2024 (gli schermi sono 563, la media per copia 6.171). Segno che c'è un target, quello delle famiglie, reattivo nei confronti di un franchise

Il quarto capitolo del film d'animazione è già vicino ai 4 mln complessivi, esordi poco entusiasmanti per le new entry May December e Another End

Box office, per 'Kung Fu Panda 4' miglior weekend d’esordio del 2024 - Il quarto capitolo del film d’animazione è già vicino ai 4 mln complessivi, esordi poco entusiasmanti per le new entry May December e Another End 'Kung Fu Panda 4' è arrivato ufficialmente nelle sale ...adnkronos

È Kung fu Panda 4 diretto da Mike Mitchell con Stephanie Ma Stine, nuovo capitolo della saga animata della Dreamworks, con Fabio Volo voce del protagonista, il panda, combattente zen, Po, a conquistare il box office