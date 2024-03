Box Office Italia | domina Kung Fu Panda 4 nel Weekend

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 25 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Un regno incontrastato:Fu4 si conferma campione del boxno, conquistando ilcon un incasso di oltre 3,4 milioni di euro e quasi mezzo milione di spettatori. Il film, proiettato in oltre 560 cinema, ha registrato una media di oltre 6.000 euro per sala, confermando il grande successo di pubblico. Il totale accumulato in quattro giorni di programmazione supera già i 3,8 milioni di euro. BoxFuancora, Dune – Parte 2 tallona al secondo posto Dune – Parte 2 insegue: In seconda posizione troviamo Dune – Parte 2, che con oltre 528.000 euro di incasso e 63.000 spettatori ...