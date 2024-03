Bottiglie pregiate e affari d’oro Nasce la “Borsa“ dedicata al vino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) PASSIONE PER ILe fiuto per gli investimenti: è la combinazione vincente che ha dato vita, in pieno lockdown, alla prima ‘del’, 100% made in Italy. Un’idea senza dubbio curiosa, ma divenuta, in tempi rapidi e contro le più rosee aspettative, una realtà innovativa di successo: la startup si chiama eWibe, ha sede e Milano ed è già arrivata a contare 10.000 utenti e altrettantein piattaforma, per un valore di oltre 5 milioni di euro. "Abbiamo chiuso il 2023, primo anno di piena operatività di eWibe, con il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati – precisa Edoardo Maria Lamacchia (nella foto sopra), fondatore e amministratore delegato della startup – Siamo cresciuti notevolmente, in termini di utenti, volumi e numero di operazioni, e abbiamo lavorato alla continua ottimizzazione della ...