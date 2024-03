Boss in incognito | azienda Martina Oliviero | dove si trova e cosa produce

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nella prima serata di lunedì 25 marzo 2024 torna in ondainsu Rai 2. Dopo il successo ottenuto con la scorsa stagione, la seconda rete della TV di Stato ripropone una puntata delle passate edizioni. Si tratta di quella che vede protagonista, la quale è una giovane manager della suaomonima. Ancora una volta, Max Giusti inaiuta la protagonista della puntata a incontrare i suoi operai, cimentandosi questa volta nella produzione di squisiti dolci.insil’Leggi anche:in ...

Ascolti tv lunedì 18 marzo 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 18 marzo 2024? Su Rai 1 è andato in onda Le ... (tpi)

Per la prima serata in tv, lunedì 25 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un brutto affare”: un cadavere senza ... (bergamonews)

Finale del Grande Fratello, Boss in incognito o Fuga da Alcatraz La tv del 25 marzo - Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Boss in incognito”, condotto da Max Giusti. Un’altra stagione per raccontare nuove realtà aziendali italiane d’eccellenza con imprenditori ed operai che, con ...bergamonews

Simona Ventura e Giovanni Terzi a "Domenica In" - Il ricordo di Gabriella Ferri e la grande musica italiana, con Zarrillo e Minghi ...rai

‘Boss in incognito’, quando il format va in cerca del lieto fine - Nell’oceano di sospensione di incredulità che è la tv tutta, il campione assoluto rimane Boss in incognito che l’altra sera su Rai2 ha chiuso una nuova stagione (ma martedì prossimo si manda una repli ...repubblica