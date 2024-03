(Di lunedì 25 marzo 2024) Le Borse cinesi cedono terreno in avvio di seduta: l'indice Composite disegna un calo dello 0,25%, a 3.040,50 punti, mentre quello diperde lo 0,30%, a quota 1.776,89.

Le Borse cinesi segnano un'altra seduta volatile e chiudono positive grazie al rally del finale, a ridosso dei massimi intraday, in scia alle discussioni sul rilancio dell' economia nell'ambito dei ... (quotidiano)

Le Borse cinese chiudono la seduta in calo tra le nuove turbolenze del settore immobiliare e le tensioni tra Pechino e Washington con la proposta di legge sul bando di TikTok, l'app di proprietà di ... (quotidiano)

Le Borse cinesi cedono terreno in avvio di seduta: l'indice Composite di Shanghai segna un calo dello 0,25%, a 3.040,50 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,30%, a quota 1.776,89. (quotidiano)

Borsa: Shanghai apre a -0,25%, Shenzhen a -0,30% - Le Borse cinesi cedono terreno in avvio di seduta: l'indice Composite di Shanghai segna un calo dello 0,25%, a 3.040,50 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,30%, a quota 1.776,89. (ANSA). (ANSA ...ansa

Borsa: l'Asia chiude in calo, si guarda alla Cina - (ANSA) - MILANO, 22 MAR - Le Borse asiatiche chiudono in calo con gli investitori che guardano all'andamento della crescita economica in Cina con lo yuan ai minimi da quattro mesi. Sotto i riflettori ...corrieredellosport

Borsa, Tokyo ancora in rialzo dopo i record di Wall Street - La Borsa di Tokyo ha iniziato l’ultima seduta della settimana in aumento. Brusca correzione invece per Hong Kong ...ilsole24ore