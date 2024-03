Borse europee deboli a metà giornata, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Gli investitori restano alla finestra mentre si attendono una serie di dati sull'inflazione in ... (quotidiano)

Dopo aver segnato la migliore settimana del 2024 i listini europei procedono in ordine sparso dopo l'avvio debole Wall Street. Mentre Londra (-0,5%) e Parigi (-0,21%) restano in calo e Francoforte si ... (quotidiano)

Amici 23, Kumo riceve un’inaspettata sorpresa prima di lasciare la Casetta - Dopo l'eliminazione da Amici di Maria De Filippi, il ballerino Kumo - ex allievo di Emanuel Lo - ha ricevuto una grande sorpresa.isaechia

Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,86%) oltre i 34.600 punti - (ANSA) - Milano, 25 MAR - La Borsa di Milano ha chiuso in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,86% a 34.639 punti, mantenendosi sui ...notizie.tiscali

Amici 23, Borsa di studio per Kumo dopo l'eliminazione, fan: 'Maria freddissima con lui' - La conduttrice ha usato pochi secondi per comunicare all'ex allievo che per un anno potrà studiare hip-hop in una accademia di Milano ...it.blastingnews