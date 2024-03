Borsa | l' Europa termina incerta | Francoforte +0 | 31%

Dopo aver segnato la migliore settimana del 2024 i listini europei procedono in ordine sparso dopo l'avvio debole Wall Street. Mentre Londra (-0,5%) e Parigi (-0,21%) restano in calo e Francoforte si ... (quotidiano)

Borse europee deboli a metà giornata, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Gli investitori restano alla finestra mentre si attendono una serie di dati sull'inflazione in ... (quotidiano)