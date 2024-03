Borsa: Shanghai apre a -0,25%, Shenzhen a -0,30% - Le Borse cinesi cedono terreno in avvio di seduta: l'indice Composite di Shanghai segna un calo dello 0,25%, a 3.040,50 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,30%, a quota 1.776,89. (ANSA). (ANSA ...ansa

Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,20% - (ANSA) - PECHINO, 25 MAR - La Borsa di Hong Kong apre la seduta in leggero rialzo: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,20%, a 16.531,95 punti. (ANSA).altoadige

C&F - Francesco Calvo/1: 'Anni difficili per il brand Juventus, per lo sponsor stiamo dicendo tanti no. Sogno di stare a Milano, sul Mondiale...' - Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Calcio & Finanza in cui ha svelato i piani e le strategie del club bianconero. Di ...ilbianconero