Borsa | Europa cauta in attesa dei dati sull’inflazione A Piazza Affari sale Leonardo

l'Europa procede in ordine sparso come del resto si muovono gli indici di Wall Street . Londra sale dello 0,6%, Francoforte guadagna meno (+0,15%) mentre Parigi perde lo 0,33% tra le vendite che ... (quotidiano)

Borsa: Europa in equilibrio in…" - Dopo la lunga cavalcata le Borse sia in America che in Europa si concedono una pausa. Brilla solo Londra. Turbolenze nel settore della moda dopo i colpi di scena di Kering, Lvmh e Valentino. Lo spread ...informazione

Borsa Milano, positiva in settimana corta al traino di Leonardo e Saipem - Spunti su Leonardo che balza dell'1,6% dopo avere toccato i massimi da maggio 2001 a quota 22,73 euro. Da inizio anno il titolo ha un saldo positivo di oltre il 52% spinto dalle attese di un aumento ...it.investing

Comprare Bitcoin e criptovalute è più facile con gli ETP - Da oltre 5 anni (in Europa) gli ETP consentono di investire in digital asset ... criptovalute come Bitcoin ed Ethereum attraverso prodotti finanziari negoziabili in Borsa, garantendo agli investitori ...money