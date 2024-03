Boom di casi di shock da batterio mangia carne | è mortale nel 30 per cento dei casi

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 25 marzo 2024) In Giappone cresce l'allarme per la sindrome datossico streptococcico (Stss), una rara infezione batterica da streptococco A, ma molto grave, che può causare necrosi dei tessuti e per questo viene definita 'malattia carnivora' o del 'carnivoro'. Il governo metropolitano di Tokyo...