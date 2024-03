Boom d’ascolti su TikTok Joe e Miriam lanciatissimi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il loro intento è poter vivere soltanto di musica e da quando hanno avviato il progetto in duo, Joe Foresta eMasala non si sono più fermati, pronti a sfruttare la grande occasione. Musicista reggiano, Giuseppe (Joe) Foresta nasce nel 1988 in una famiglia di musicisti e artisti. Cresciuto a pane e rhythm’n’blues, studia prima pianoforte poi chitarra dall’età di 8 anni. A 15 si dedica al canto e trova l’ispirazione per comporre le prime canzoni, e proprio la sua attitudine alla composizione lo porterà una volta adulto a incontrare(Reggio, 1992), cantante con un lavoro da social content creator con cui Joe sta iniziando un nuovo percorso musicale in cui crede moltissimo. Joe, cominciamo da principio. La sua formazione ha basi solide, ma i suoi sogni dove la portano? "Dentro di me c’è sempre stato un grande amore per il soul, che ho ...