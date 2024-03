Bonus gite scolastiche fino a 150 euro | ISEE e requisiti e domanda dal 27 marzo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Ministero dell’Istruzione del Merito (MIM) ha recentemente disposto la riapertura di una finestra temporale per la presentazione delle richieste di agevolazione volte a sostenere la più ampia partecipazione di studentesse e studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado ai viaggi di istruzione e visite didattiche per l’anno scolastico 2023 / 2024: il cosiddetto.La misura è riservata ai nuclei familiari in possesso di uninferiore ad una determinata soglia, secondo un importo pari a 150e previa richiesta da trasmettere collegandosi all’apposita piattaforma ministeriale.Alla luce dell’Avviso del MIM datato 222024 numero 1655 con cui sono state fornite le indicazioni operative per l’invio delle domande di ...

