Bonus gite scolastiche 2024 | le nuove scadenze e i requisiti | chi può ottenere i 150 euro

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ildal 150è rivolto agli studenti delle scuole superiori con un Isee sotto i 15mila. Il click day per fare domanda sarà il 27 marzo, alle ore 8. I beneficiari saranno in tutto circa 330mila, con un limite massimo per ogni scuola. Ilsarà assegnato a chi fa richiesta più rapidamente.

Bonus genitori separati, ultimi giorni per fare domanda all'Inps: requisiti e quando scade il termine per richiedere il contributo - Bonus genitori separati. Ultimi giorni per farne richiesta. È fissato infatti al 31 marzo 2024 è il termine entro cui è possibile presentare a Inps la domanda per ottenere ...ilgazzettino

Bonus gita scolastica: il 27 si aprono le domande - Dal 27 marzo al 31 maggio 2024, aperta la Piattaforma del MIM cui accedere per richiedere il Bonus gita scolastica ...metropolitano

Fino a 150 euro per andare in gita: nuovo Bonus, come funziona e chi può richiederlo - Le famiglie con figli iscritti ai licei e scuole superiori possono richiedere il voucher da 150 euro per i viaggi di istruzione, come fare per presentare la domanda ...balarm