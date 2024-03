Bonus casa 2024 | resta il nodo incapienti | chi rischia di perderlo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’accesso aie ai superè stato un sollievo per molti contribuenti italiani, perché ha offerto incentivi significativi per migliorare e ristrutturare le proprie abitazioni. Con la scadenza del 4 aprile per la comunicazione della cessione del credito, si apre un nuovo capitolo nel rapporto tra i contribuenti e le agevolazioni fiscali. Le banche e Poste Italiane hanno interrotto il servizio di cessione del credito, rendendo l’utilizzo deie dei superdirettamente in dichiarazione dei redditi l’unica alternativa. Ciò pone in una situazione difficile gli, coloro con redditi medio-bassi, cheno di perdere la detrazione annuale e apre dei veri e propri scenari che fanno sì che si parli di “beffa” del...