Bombardieri B-1B intercettati dai caccia russi | cosa è successo sui cieli dell' Artico

(Di lunedì 25 marzo 2024) DueUsa tipo B-1B sono statidaMiG-31 sopra il Mare di Barents in modo "sicuro e professionale" mentre si dirigevano verso la Spagna per un nuovo dispiegamento operativo

Mig-31 russo contro due Bombardieri Lancer B-1 Usa in volo vicino al confine: tensione sul Mare di Barents - Il Mig-31 russo che ha intercettato i due Bombardieri americani in volo verso il confine russo nel Mare di Barents ha eseguito un’operazione che in gergo militare viene definita scramble.notizie.virgilio

Confronto aereo russo-Usa sul Mare di Barents - Il ministero della difesa della Federazione russa ha comunicato, tramite l'agenzia di stampa "Tass", che un MiG-31 è stato dispiegato per intercettare due Bombardieri strategici B-1B dell'aeronautica ...avionews

Scramble per un Mig-31 trisonico russo sulla scia di due Bombardieri Lancer B-1 supersonici sul mare di Barents - Un cacciabombardiere trisonico viso a viso con due Bombardieri bisonici. Confronto ad alta velocità sulla verticale del mare di Barents fra veterani dell'aria come il Mig-31 russo ...ilmessaggero