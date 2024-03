Bologna | gli scontri diretti Tesoretto per la Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Fare il pieno di punti con Salernitana, Frosinone e Monza, i prossimi tre avversari in calendario. E uscire indenni dai due, entrambi in trasferta, con Roma e Napoli. Sapendo di potere contare su due tesoretti: i 54 punti che oggi fanno della lepre a sorpresa della serie A in fuga verso il sognoe il largo vantaggio fin qui accumulato sulle rivali nella classifica avulsa degli, una dote preziosa in caso di arrivo in volata. E’ la ‘road map’ rossoblù verso un sogno che nelle nove giornate che restano (dieci per Atalanta e Fiorentina, che devono recuperare il loro incrocio di campionato) ha tutto per diventare realtà. Già, perché nessuna delle sei duellanti –, Roma, Atalanta, Napoli, Fiorentina e Lazio, ...