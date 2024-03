Bologna | abusi sessuali su 4 pazienti tra 80 e 96 anni in casa di cura | arrestato

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 mar. (Adnkronos) - Nella mattinata di ieri, i poliziotti di Imola hannoun 44enne italiano per aver commesso violenza sessuale, sexting e atti persecutori. Mentre svolgeva servizio prima come oss e poi addetto alle pulizie in unadidella provincia bolognese, nel periodo antecedente a luglio 2023 (data del suo licenziamento), ha commessonei confronti di quattro anziane ospiti della stessa struttura, tra gli 80 e i 96, tutte affette da decadimento cognitivo e altre patologie che ne pregiudicavano la capacità di reazione. Nello specifico, approfittando delle sue mansioni e dello stato di inferiorità psichica delle vittime, le avrebbe palpeggiate, anche nelle parti intime. Il provvedimento è scaturito da un'attività di ...

