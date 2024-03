Boca Juniors | Cavani infinito | gol pazzesco in rovesciata | VIDEO

(Di lunedì 25 marzo 2024) Edinsonnon ha bisogno di presentazioni e continua a confermarsi un calciatore di altissimo livello. L’ex Palermo si è dimostrato in un momento di forza eccezionale ed undel gol nell’ultima partita è diventato virale sui profili social. E’ andata in scena la partita di Copa Argentina trae Central Norte, valevole per i 32esimi di finale. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 3-0 con la doppietta dell’uruguaiano e il tris di Miguel Merentiel. LadiLa gara si sblocca al 18? con il gol del ‘Matador’, al 57? il raddoppio porta sempre la firma dell’ex Serie A: cross dalla destra epazzesca di. Edinsonproving why class is permanent ? (via ...

Forte paura in campo durante la sfida, valida per la Coppa d’Argentina, tra Estudiantes e Argentina. Il match, disputatosi nel corso della... (calciomercato)

Non solo l’erede di Acerbi, l’Inter si muove anche per il vice Bastoni | ESCLUSIVO - Ausilio sta vagliando diverse piste, l’idea è quella di prendere un profilo ‘alla Bisseck’, giovane e di prospettiva L’Inter si muove sul mercato in vista della prossima stagione, nonostante le incert ...interlive

Ex Napoli: Cavani segna in rovesciata VIDEO. In Italia c'è un nuovo 'El Matador', tifa Roma - Trentasette anni e non sentirli. Edinson Cavani torna El Matador. L`attaccante uruguaiano ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-0 del Boca Juniors contro.calciomercato

Boca Juniors, Cavani segna gol il rovesciata in Copa Argentina. Video - L'ex attaccante del Napoli protagonista nei sedicesimi della coppa nazionale argentina con una doppietta in Boca Juniors-Central Norte. Straordinaria la seconda rete dell'uruguaiano in rovesciata ...sport.sky