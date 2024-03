Bis azzurro negli States | Italia-Ecuador 2-0

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 25 marzo 2024) HARRISON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’, dopo aver battuto 2-1 il Venezuela, vince anche la sua seconda amichevoleStati Uniti superando 2-0 l’alla Red Bull Arena di Harrison: decisive le reti di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Barella. Gli azzurri partono subito molto forte, trovando la rete del vantaggio dopo appena tre minuti grazie a Lorenzo Pellegrini, che lascia partire un gran tiro dal limite dell’area, imprendibile per Burrai. Tre minuti più tardi Dimarco ha una bella occasione per l’immediato raddoppio ma, su assist di Bellanova, non trova la porta da pochi metri. Intorno a 15? l’si ritaglia due nuove chance prima con Dimarco e poi con Zaniolo, ma in entrambi i casi c’è poca lucidità sotto porta. Al 25? i sudamericani rispondono con una buona incursione in area di rigore di Minda, ma ...