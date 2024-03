Bimbo scomparso esce singhiozzando dal bosco con amico fedele che non lo ha mai abbandonato

(Di lunedì 25 marzo 2024) Quando un bambino di 4 anni ènella fitta foresta del New Jersey, la polizia di Stato ha immediatamente avviato le ricerche. Ma quando hanno finalmente ritrovato il bambino, gli agenti hanno avuto una sorpresa. I boschi fuori Buena Vista Township, nel New Jersey, non sono un posto dove un bambino di 4 anni possa passare la notte da solo, soprattutto se si considera il terreno denso e pericoloso. Non c’è quindi da stupirsi che i genitori di questo bambino fossero terrorizzati quando non sono riusciti a trovarlo nella prima serata del 28 marzo 2023. Quando la polizia dello Stato del New Jersey è arrivata a casa, ha scoperto che il bambino si era allontanato con il suo Labrador nero. Dopo aver cercato per un po’, la squadra di soccorso ricevette la notizia da un vicino che aveva sentito delle grida di aiuto nel, il che aumentò ...

Arpaise, tanti bimbi in piazza per la caccia alle uova: evento nel ricordo di Rino Bosco - Tanti i bimbi che con piacere erano ad Arpaise per vivere un pomeriggio ... socio e membro del consiglio direttivo scomparso prematuramente dopo un periodo di malattia lo scorso 25 gennaio. Come prima ...ntr24.tv

Migranti, dispersa in mare bimba di 15 mesi. E in Libia scoperta una tomba con almeno 65 corpi - Altre 44 persone partite da Sfax salvate. In Africa, gli investigatori libici stanno analizzando il sito anche per garantire l’identificazione ...laprovinciapavese.gelocal

Gaza, "ad al-Aqsa bimbi malnutriti, straziante scegliere a chi dare letto" - (Adnkronos) - ''Tre, quattro bambini per letto d'ospedale''. E sono ''bambini malnutriti'', ricoverati fianco a fianco con ''pazienti che hanno subito un trauma'', ovvero ''ferite d'arma da fuoco, fer ...reggiotv