Bikers vs Werewolves | il teaser trailer di un horror da drive-in

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ci sono film che ci affascinano per la loro volontà di restare ancorati a un passato che non esiste più. A questa categoria sembra appartenere l'Vs., che chiede aiuto al crowdfunding per completare le riprese, di cui vi mostriamo il

24 marzo 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV - Il Cineocchio: - Mahal Empire Productions ha diffuso il trailer di Bikers vs. Werewolves , horror a basso budget diretto da Michael Su attualmente in fase di crowdfunding per essere ultimato che vanta tra i ...

24 marzo 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV - Il Cineocchio: - Mahal Empire Productions ha diffuso il trailer di Bikers vs. Werewolves , horror a basso budget diretto da Michael Su attualmente in fase di crowdfunding per essere ultimato che vanta tra i ...