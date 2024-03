Biathlon | l’Italia del 2023-24 come al Fosso di Helm Regina Vittozzi è da sola? Non da sola!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024)delfemminile ha archiviato un-24 trionfale. Non potrebbe essere definita altrimenti una stagione durante la quale sono arrivate la Coppa del Mondo assoluta, una medaglia d’oro e due d’argento ai Mondiali, nonché due coppe di specialità. Certo, risultati tutti firmati da Lisa, ma la ventinovenne di scuola friulana è la classica atleta in grado di “fare movimento da”. La sappadina ha finalmente concretizzato appieno il suo altissimo potenziale, raggiungendo quel picco al quale, già una decina di anni orsono, tutti si era concordi potesse ambire. La vetta in questione è quella della disciplina in sé, di cui l’azzurra è diventata la nuova numero 1. Un ruolo occupato in passato anche da Dorothea Wierer, il cui-24 sostanzialmente ...