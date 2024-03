Bento-Inter | c’è un sì da sfruttare! Sull’agenda anche altri due ? TS

(Di lunedì 25 marzo 2024)è il preferito per la porta dell’in vista della prossima stagione. Il portiere della Nazionale verdeoro ha già detto sì al club nerazzurro. Sulla lista, ritiene Tuttosport, ci sonodue nomi. LA PORTA ? Un primo e importante sì c’è ed è quello dello stessoMatheus Krepski. Il portiere dell’Athletico Paranaense, convocato per la prima volta in Nazionale tanto da giocare e tenere la porta inviolata nel mitologico Wembley contro l’Inghilterra, è il preferito dell’in vista della prossima stagione. Il club vorrebbe comprare un secondo portiere titolare, da fare crescere accanto a Sommer. Il piano è quello di ripetere una sorta di Onana 2.0: ossia partire inizialmente in panchina, per poi prendersi la titolarità col passare delle partite. ...

Bento continua a rimanere nella lista dei dirigenti dell’Inter come futuro portiere nerazzurro. Il piano è quello di ripetere il percorso intrapreso da Julio Cesar . Come sottolinea il Corriere dello ... (inter-news)

Non è un segreto che Bento piaccia all’Inter come prossimo nuovo portiere. Il brasiliano, ieri titolare in Inghilterra-Brasile a Wembley, ha risposto ad una domanda con sfondo su San Siro. SORRISI ? ... (inter-news)

Bento-Inter, un giornalista: “Ti aspetto a San Siro”. La reazione del portiere - "Quello che è successo è che la mia testa girava e il mio cuore batteva ancora più forte. E' molto importante per me e sono molto felice di cogliere questa opportunità. Un gioco sicuro e sono stato in ...fcinter1908

Bento strizza l’occhio all’Inter La risposta alla domanda sul futuro! - Non è un segreto che Bento piaccia all'Inter come prossimo nuovo portiere. Il brasiliano, ieri titolare in Inghilterra-Brasile a Wembley ...inter-news

Calciomercato Sampdoria, Yann Sommer infortunato: Emil Audero si gioca l’Inter - L'Inter potrebbe perdere Yann Sommer per infortunio: Emil Audero ha una grande occasione, che si può riflettere sul calciomercato della Sampdoria Questa sost ...clubdoria46