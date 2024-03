Benji | la lettera a Federico Rossi | “Il modo migliore per parlarti col cuore in mano”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sono ormai passati anni dalla fine dell’iconico duo&Fede, entrati neldei fan per poi decidere di prendere strade personali e artistiche separate. Dopo un lungo periodo di silenzio e qualche pallido commento sul loro rapporto, oggipare voler fare un passo in più. Il cantante ha quindi deciso di scrivere una lungaall’ex amico e collega cercando un riavvicinamento., la lungaperSono stati un duo iconico, pieno di carica e successo, capaci di far ballare e cantare con le loro canzoni fresche. Poi il litigio, l’allontanamento e quei grandi problemi personali che hanno costrettoa prendersi del tempo per sé, per capirsi, per lavorare sulla sua vita. Oggi ...