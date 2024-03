Benji e Fede | segnali di distensione La lettera di Mascolo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ladel cantante Cosa sta succedendo tra Benjaminrico Rossi? Ovvero, che da tempo hanno avuto screzi e si sono allontanati., su Instagram, ha scritto: “Insieme possiamo fare il disco e il tour della vita, e forse per la prima volta davvero goderci il paesaggio mentre ci facciamo questo viaggio”. I due si erano detti addio nel 2020 per stress e discussioni. LadiA sorpresaha scritto: “Ti scrivo unaperché penso che questo sia il modo migliore per parlarti con il cuore in mano. Chi lo sa meglio di noi come ci si sente a essere soli, incompresi, senza una direzione precisa e una bussola nel mondo? Per chi ci conosce è evidente che siamo in costante ...