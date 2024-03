Benjamin Mascolo e la lettera a Federico Rossi che fa sperare i fan

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di lunedì 25 marzo 2024), meglio conosciuto come Benji, ha scritto unaall’amico e collegadel duo musicale Benji & Fede, scioltosi nel febbraio 2020 dopo un litigio tra i due. In numerose storie Instagram, il cantante e chitarrista ha dedicato all’ex collaboratore parole di amicizia che hanno fatto beni fan, desiderosi di un riavvicinamento tra i due. “Caro, ti scrivo unaperché penso che questo sia il modo migliore per parlarti con il cuore in mano” scrive il musicista sul suo profilo. “Chi lo sa meglio di noi come ci si sente a essere soli, incompresi, senza una direzione precisa e una bussola nel mondo? Per chi ci conosce è evidente che siamo in costante conflitto con noi stessi, ...