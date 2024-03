(Di lunedì 25 marzo 2024) La chiave di volta della carriera di Raoulè sicuramente il suo passaggio in estate per 7 milioni di euro al Torino. Lampi...

I giallorossi sarebbero intenzionati a provare un doppio colpo proveniente da Torino . Nel caso in cui Huijsen non arrivasse potrebbe esserci un assalto doppio: Raoul Bellanova e Alessandro ... (dailynews24)

Bellanova non è più una sorpresa: tra Europeo e mercato - La chiave di volta della carriera di Raoul Bellanova è sicuramente il suo passaggio in estate per 7 milioni di euro al Torino. Lampi della sua qualità li aveva.calciomercato

Bellanova con l'Azzurro. Un successo strepitoso - Raul Bellanova è stato uno dei migliori in campo con l'Italia, nella partita amichevole che si è giocata ieri sera contro l'Ecuador a New York. Se per il compagno di ...torinogranata

Italia, Bellanova: “Contento per l’esordio e per la prestazione, voglio guadagnarmi il posto per l’Europeo” - Raoul Bellanova, difensore del Torino e della Nazionale Italiana, al termine dell’amichevole contro l’Ecuador, ha dichiarato:“Sono contento per l’esordio e per la prestazione. Abbiamo fatto una grandi ...goalsicilia